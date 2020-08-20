Автандил Мдинарадзе прожил 60 лет. Фото: Facebook/ demkura.taras

В Тернополе от коронавируса умер бывший президент местного футбольного клуба "Нива" Автандил Мдинарадзе. Ему было 60 лет.

Об этом написал предприниматель Тарас Демкура на своей странице в Facebook.

"Только что мне перезвонил главный врач 1-й больницы города Тернополя Чайковский Ярослав Федорович. Умер от короновируса наш хороший друг, руководитель грузинской сообщества Тернопольской области, бизнесмен, меценат, экс-президент ФK "Нива" Автандил Мдинарадзе",  - написал Демкура.

Экс-президент футбольного клуба Нива Автандила Мдинарадзе умер от коронавируса. Скриншот: Facebook/ Тарас Демкура

Ранее мы сообщали, что от осложнений, вызванных коронавирусом Сovid-19 в возрасте 48 лет умер врач национальной сборной Украины по футболу Антон Худаев

Также писали о смерти знаменитого игрока киевского "Динамо" Владимира Лозинского, который до этого боролся с тяжелой болезнью.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.