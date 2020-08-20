В Тернополе от коронавируса умер бывший президент местного футбольного клуба "Нива" Автандил Мдинарадзе. Ему было 60 лет.

Об этом написал предприниматель Тарас Демкура на своей странице в Facebook.

"Только что мне перезвонил главный врач 1-й больницы города Тернополя Чайковский Ярослав Федорович. Умер от короновируса наш хороший друг, руководитель грузинской сообщества Тернопольской области, бизнесмен, меценат, экс-президент ФK "Нива" Автандил Мдинарадзе", - написал Демкура.

Ранее мы сообщали, что от осложнений, вызванных коронавирусом Сovid-19 в возрасте 48 лет умер врач национальной сборной Украины по футболу Антон Худаев.

Также писали о смерти знаменитого игрока киевского "Динамо" Владимира Лозинского, который до этого боролся с тяжелой болезнью.