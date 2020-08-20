В Святошинском районе Киева нетрезвый посетитель супермаркета "Велмарт" угрожает взорвать магазин.

Об этом в четверг, 20 августа, информирует телеграм-канал "Киев Оперативный".

Сообщается, что из "Велмарта" на улице Чернобыльской в Киеве поступил вызов на линию 102 о том, что в магазине находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом и "угрожает всех взорвать".

На данный момент неизвестно, сколько человек находятся в супермаркете и прибыли ли правоохранители на место происшествия.

Стоит отметить, что в последнее время в Украине участились теракты. Так, 3 августа в столичном бизнес-центре "Леонардо" уроженец Узбекистана захватил отделение банка. Он угрожал привести в действие взрывное устройство, которое, по его словам, находилось у него в сумке. На месте происшествия несколько часов работали Нацгвардия и полиция, после чего злоумышленника задержали. Заложницу освободили, взрыва не произошло.

Уже 5 августа в селе Солоница Полтавской области экс-участник АТО взял в заложники свою жену и тещу. На место происшествия прибыли десятки авто правоохранителей и после длительных переговоров стражам порядка удалось задержать террориста. Взрывчатку обезвредили.