Министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства государства предложения по развитию отношений с Беларусью.

Об этом в четверг, 20 августа, информирует пресс-служба МИД по итогам совещания.

"Участие в совещании приняли все профильные департаменты МИД и посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Посол предоставил оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. Состоялась дискуссия по затронутым послом вопросам", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по результатам совещания МИД намерено представить руководству Украины предложения по развитию украинско-белорусских отношений.

Напомним, 29 июля под Минском были задержаны 33 наемника. Тогда белорусские власти утверждали, что боевики работали на ЧВК "Вагнера" и прибыли на территорию республики для дестабилизации обстановки перед выборами президента.

В свою очередь Офис генпрокурора Украины направил белорусским коллегам обращение по поводу выдачи 28 наемников, так как они подозреваются в незаконном участии в военных действиях на Донбассе. Однако уже 14 августа Беларусь передала задержанных Российской Федерации.

16 августа в Минске на митинге в свою поддержку президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что украинские власти заставляют провести новые выборы главы республики, так как предыдущие, которые завершились 9 августа, были сфальсифицированы.

В свою очередь Киев отверг эти обвинения и призвал власти Беларуси уважать права своих граждан на жизнь, здоровье и свободу, таким образом указав на жестокий разгон митингов на территории республики после выборов.

17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о решении вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев.