В День Государственного флага, в воскресенье, 23 августа, народных депутатов "Слуги народа" приглашают на площадь Конституции в 10:00 для торжественного поднятия флага.

По информации источников "Страны", 23 августа нардепам не обязательно приходить всем, а вот на День независимости Украины, который в стране отмечают 24 августа, нужно присутствовать - явка обязательна.

Об этом сообщает корреспондент "Страны", в четверг, 20 августа.

"Но 23 августа - это скорее факультатив, то есть, не обязательно. А вот 24 августа - обязательно нужно быть на Софиевской площади в нарядной, светлой одежде. Время пока уточняется, так как там какие-то митинги намечаются", - рассказал источник.

Напомним, ранее мы сообщали, что во время служебных поездок в Запорожскую и Херсонскую области президент Украины Владимир Зеленский использовал админресурс и агитировал за "Слугу народа". За что в Комитете избирателей его обвинили в агитации. По данным КИУ, "такие действия президента и членов Кабмина являются проявлением использования служебных полномочий в политических целях, имеют признаки политической коррупции и являются злоупотреблением админресурсом".

Также мы писали, что Зеленский в конце августа отправится в предвыборный тур по Украине. Он посетит ключевые города, где представит кандидатов на должность мэров от партии "Слуга народа" на предстоящих местных выборах.