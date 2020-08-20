Попавший под суд за совершение смертельного ДТП Михаил Ефремов никогда не признавал свою вину в гибели водителя второго автомобиля - Сергея Захарова. Об этом во время заседания в Пресненском суде Москвы заявила супруга артиста Софья Кругликова, передает ТАСС.

"Михаил никогда не признавал вину, несмотря на все заметки в прессе. Он хочет разобраться в том, что случилось", - заявила Кругликова.

Также жена Ефремова заявила, что ее муж не мог отказаться от спиртного и после 300 грамм крепкого обычно уже ничего не помнил. Однако, по ее словам, за руль он пьяный не садился.

"До 200 грамм - он абсолютно нормальный человек. А дальше он начинает терять мозг. Дурацкие идеи в голове появляются", - цитирует Кругликова телеграм-канал Mash.

Напомним, что неделю назад стало известно, что старший сын Сергея Захарова, погибшего в спровоцированном нетрезвым Михаилом Ефремовым ДТП в центре Москвы, требует от артиста компенсации в 6,5 миллионов рублей (почти 90 000 долларов США или 2,5 млн грн).

После этого остальные трое потерпевших подали иск к артисту на 1 рубль, сделав громкое заявление о нежелании получать "кровавые деньги".

Также мы сообщали, что вдова погибшего в ДТП с Ефремовым назвала артиста убийцей.