В четверг, 20 августа, Федеральная служба безопасности России обнародовала видео задержания группы лиц.

По данным фсбшников, они пытались похитить одного из лидеров "ополчения" Донбасса по заданию Службы безопасности Украины. Российские силовики назвали имена организаторов и координаторов, которые являются украинцами.

Правда, СБУ назвала все эти данные фейком. Разбирались, что произошло в Подмосковье.

Что заявили в ФСБ

Как сообщили в ФСБ, в результате проведения спецоперации была пресечена акция спецслужб Украины по похищению на территории России гражданина РФ, одного из лидеров "народного ополчения" Донбасса. Его имени в ФСБ не назвали.

Были задержаны семь человек. Все они граждане России – Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Мороз Е.А, Долгов В.В. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На видео можно рассмотреть, как один из мужчин лежит на щебенке рядом с черным Audi. Второй задержанный лицом вниз лежит на капоте белой Kia. "Вы говорите, что делать, я буду делать", – говорит он.

Также видно, как несколько человек в наручниках подписывают документы.

Задержание произошло около трех недель назад. Об этом свидетельствует картотека Пресненского суда Москвы, который избирал им меру пресечения.

В Следственном комитете уточнили, что 30 июля в Подмосковье подозреваемые заманили потерпевшего в автомобиль под предлогом приобретения недвижимости и ударили электрошокером, однако тот оказал сопротивление и смог покинуть автомобиль. То есть попытка похищения не удалась.

Кстати, одна из задержанных - 49-летняя Оксана Капкаева, бывшая супруга известного мотопутешественника, члена Российского географического общества - Олега Капкаева. Об этом пишут российские СМИ.

Кого назвали организатором

Организаторами и координаторами похищения ФСБ назвала двух граждан Украины - Андрея Байдалу и Игоря Мищенко.

"Байдала известен как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также доверенное лицо 5 Управления Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед", - сообщили в ФСБ.

По данным российских силовиков, в "ДНР" Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко.

Как заявили в ФСБ, Байдала и Мищенко действовали по заданию главы ДКР СБУ А. Руснака и руководителя 5 Управления ДКР СБУ – А. Поклада. Для похищения они привлекли две группы захвата из членов российской криминальной структуры и пообещали за это выплатить $200 тысяч. Аванс составил $50 тысяч.

При этом в ФСБ заявили, что СБУ накануне создала алиби Байдале, сообщив, что он задержан за хранение оружия, тогда как он дистанционно руководил обеими группами в режиме реального времени.

В России заявили, что это не единственное похищение, которое планировалось украинскими спецслужбами. Отмечается, что по указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения некоторых заданий выезжали на территорию "ДНР".

Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 3 ст. 126 УК России (покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой).

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире радио Sputnik заявил, что привлечение украинскими спецслужбами членов российской ОПГ – это элемент прикрытия.



"Это элементы прикрытия, чтобы потом сказать, мол, это криминальные разборки", – сказал Клинцевич.

Что ответили в СБУ

В СБУ сначала отказались комментировать заявление ФСБ о попытке украинских спецслужб похитить "лидера ополчения ДНР".

"Какие комментарии от нас? Тем более, в официальном сообщении не было, что это СБУ... В самом сообщении ФСБ - правоохранительные органы. Это уже интерпретация наших", - уклончиво сказала пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

Однако позже в СБУ обнародовали комментарий, где назвали сообщение ФСБ фейком:

"Сегодня в средствах массовой информации распространяется заявление ФСБ Российской Федерации, которая отчиталась об очередном "успехе" - якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, которые собирались похитить одного из боевиков, который воевал на Донбассе.

Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует - РФ защищает и поддерживает боевиков.

В то же время мы отдельно обращаем внимание, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством. И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме".

Ответ получился немного двусмысленным. СБУ выпустила опровержение достаточно общее, назвав информацию фейковой в целом, не вдаваясь в детали.

С другой стороны "контора" намекнула, что операции по привлечению к ответственности лиц, которые воевали на Донбассе против Украины она проводит.

Кого пытались похитить?

Российский писатель Захар Прилепин, входивший в батальон на стороне т.н. "ДНР", назвал несколько фамилий тех, кто мог быть целью похищения.

"Людей, представляющих реальный интерес для СБУ, осталось не очень много. Это объясняется тем, что многие командиры ополчения, которые участвовали в "Русской весне", к сожалению, погибли. Но у нас остались Игорь Стрелков, Александр Ходаковский, правда, он не в Москве, Ахра Авидзба ("Абхаз!), Сергей Завдовеев ("Француз") и еще несколько командиров ополчения", – рассказал Прилепин.

Близкий к российским силовикам телеграм-канал WarGonzo, ссылаясь на источник, пишет, что СБУ собиралась выкрасть одного из фигурантов дела по малазийскому боингу.

"Из этого можно сделать вывод, что среди наиболее вероятных целей были экс-начальник контрразведки МО "ДНР" Дубинский ("Хмурый"), экс-министр обороны Игорь Гиркин (Стрелков), а также экс-премьер "ДНР" Александр Бородай. Командир "Востока" Александр Ходаковский тоже представляет большой интерес на украинских спецслужб, но он в настоящее время живет в Донецке" - пишет WarGonzo.

Также канал сообщает, что "операция готовилась СБУ под кураторством советников из ЦРУ и ее главной целью является поставка в Гаагу людей, владеющих информацией о сбитом в 2014-ом году малазийском боинге".

Позже Игорь Стрелков заявил, что его не похищали. Из чего WarGonzo делает вывод, что наиболее вероятная кандидатура - экс-премьер "ДНР" Александр Бородай, поскольку остальные находятся не в Москве.

Как отзовется в Украине разоблачение ФСБ

Детали операции российских силовиков были обнародованы на фоне истории с участием Украины в задержании российских бойцов ЧВК в Минске.

Версия России в том, что СБУ выманила этих людей в Минск, чтобы там передать их в руки белорусских властей - и вызывать скандал между Минском и Москвой.

При этом официально Киев свою причастность к истории с ЧВК отрицает. Но заявление россиян дает козыри в руки тех, кто считает, что Украина ведет специальные операции на территории РФ.

Показательно, что причастность Украины отрицает вертикаль власти Зеленского. А вот его оппоненты из лагеря сторонников Порошенко наоборот говорят, что Киев активно ведет работу по задержанию "врагов Украины" на территории сопредельных государств. В том числе и "вагнеровцев" именно украинские спецслужбы в Минск заманили, чтоб доставить в Киев. Но из окружения Зеленского произошла утечка информации и операция сорвалась. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.