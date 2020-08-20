Хасиды, которым мэр Умани хочет запретить в этом году приезжать в город на еврейский Новый год (Рош ха-Шана, в этом году - 18-20 сентября), давно требовали перевезти останки цадика рабби Нахмана из Украины в Израиль и теперь этот вопрос вновь активизировался.

Об этом пишет jewishpress.com.

Соответствующую петицию к правительству Израиля подал адвокат Шарон Шельцер, который является последователем Брацлавского хасидизма. Верховный суд обязал правительство и Еврейское агентство объяснить, почему власти не работают над возвратом из Умани останков известного цадика рабби Нахмана.

Автор петиции также просит Верховный суд провести срочное слушание по этому вопросу, поскольку паломничество брацлавских хасидов в Умань остается под вопросом из-карантинных ограничений.

В петиции упоминаются случаи, когда Израиль возвращал на родину останки выдающихся личностей, а также попытки израильских властей вернуть раби Нахмана.

Напомним, ежегодно во время еврейского Нового года в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма.

В этом году из-за коронавируса и карантина мэр Умани выступил против того, чтобы хасидов-паломников пускали в город. Он даже даже ночевал под Офисом президента, чтобы обратить внимание властей на проблему. Решение по хасидам должно быть принято в пятницу на заседании правительства Украины.

Впрочем, хасиды отказались праздновать Рош ха-Шана онлайн и придумали свой план.

Также мы подробно описывали, как украинские власти хасидам в Умань путь закрывали.