Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в связи с созданием Координационного совета оппозиции по статье о захвате власти.

Об этом в четверг, 20 августа, информирует пресс-служба ведомства.

"Уголовное дело в связи с созданием Координационного совета возбуждено по статье 361 Уголовного кодекса", - сказал представитель ведомства.

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что деятельность этой организации является неконституционной и направлена на захват власти.

"Создание подобных органов законодательством не предусмотрено. А их деятельность является неконституционной. Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявил о выходе из состава совета и несогласии с целями его деятельности. Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - заявил глава ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье 361 Уголовного кодекса (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).

В свою очередь член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, юрист Максим Знак заявил, что организация продолжит свою работу несмотря на уголовное преследование со стороны генеральной прокуратуры.

"Совет продолжит свою работу. Однако мы понимаем, что в рамках уголовного дела у властей есть масса инструментов для того чтобы осложнить работу совета", - сказал Знак.

Он также подчеркнул, что совет не угрожает национальной безопасности Беларуси.

"Ни в документах, ни в деятельности совета не усматривается противоправной составляющей. Совет выражает гражданскую позицию общества. У нас это пока не преступление", - отметил юрист.

По факту создания и деятельности Координационного совета возбуждено уголовное дело. pic.twitter.com/0CoKg81onv — Прокуратура Беларуси (@prokuraturaby) August 20, 2020

Напомним, по официальным итогам выборов президента Беларуси, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали - 80,1% избирателей. Его оппонент Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК, заявив, что не признает таких результатов. Центральная избирательная комиссия Беларуси ее отклонила.

После этого лидер оппозиции инициировала создание Координационного совета в Беларуси по передачи власти. В его состав, в частности, вошла лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

В свою очередь Лукашенко пригрозил принять "адекватные меры" в ответ на создание Координационного совета.