Президент Украины Владимир Зеленский во время служебных поездок в Запорожье и Херсон использовал админресурс и агитировал за "Слугу народа". В частности, он выступал на фоне баннеров с логотипом "Слуги Народа" и надписью "Зе! местные". При этом он постоянно акцентировал словосочетание "Украина - это ты". Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель на своей странице в соцсети.

По его словам, министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время мероприятия официально представил кандидата от политической партии "Слуга народа" на выборах Запорожского городского головы.

"Подчеркиваем, что их агитационные поездки осуществляются за бюджетные средства. По данным Единого вебпортала использования публичных средств, в среднем один региональный перелет президента стоит налогоплательщикам около 250 тыс. грн. Плюс - значительные средства на кортежи и охрану", - говорится в сообщении.

Также в КИУ усмотрели в действиях президента и Кабмина признаки политической коррупции.

"По оценке КИУ такие действия президента и Кабинета министров является проявлением использования служебных полномочий в политических целях, имеют признаки политической коррупции и злоупотребления админресурсом", - добавил Кошель.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Зеленский в конце августа отправится в предвыборный тур по Украине. Он посетит ключевые города, где представит кандидатов на должность мэров от партии "Слуга народа".

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область.

Также мы сообщали, что Зеленский в Запорожье встретил лидера "Ляписа" Михалка и сфотографировался с его диском.