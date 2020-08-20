В Кремле заявили, что в курсе о ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который в тяжелом состоянии находится в омской больнице. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае, если любому российскому ведомству поступит обращение об отправке Навального за рубеж - его рассмотрят.

Об этом со ссылкой на Дмитрия Пескова пишет "Интерфакс".

"Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, что необходимо, привлечены в Омске лучшие врачи, и, насколько нам известно также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, консилиумы по Навальному проходят с участием врачей из Москвы. Также в Кремле могут рассмотреть обращение об отправке политика за рубеж для лечение, если оно поступит.

"Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", - сказал Песков.

Версию об отравлении Навального Песков назвал "только предположением". Он напомнил, что результаты анализов не объявлялись, а любая версия должна быть подтверждена лабораторно. Однако, "если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование".

"Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, Алексей Навальный потерял сознание в самолете Томск-Москва, он совершил вынужденную посадку в Омске, где его доставили в больницу.

По данным членов команды политика, Навального отравили. Сейчас он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

"Страна" подробно писала о том, что случилось с российским оппозиционером Навальным.