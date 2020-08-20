Глава министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей отреагировал на протесты, которые разгорелись в стране после выборов президента. Он признал, что республике необходимы перемены, однако их стоит добиваться "не ценой гражданского противостояния или революций". Также дипломат рассказал о давлении, которое анонимно оказывается на его семью.

Об этом говорится в обращении к сотрудникам системы дипломатической службы Беларуси.

"К сожалению, так получилось, что сегодня наша страна переживает, наверное, самый сложный этап в своей новейшей истории. Речь на самом деле идет о сохранении государственности. Все вы патриоты, прекрасно образованные, талантливые и неравнодушные люди. Поэтому понятно, что все мы принимаем происходящее близко к сердцу и остро переживаем за свой народ и Отечество. Эти события не могут оставить никого из нас безучастными потому, что мы разделяем общечеловеческие, наши белорусские ценности, выступаем за единство нации, не приемлем радикализм и неоправданное насилие. Все мы за то, что называется емким белорусским словом "людскасць", - заявил Макей.

Также глава МИД Беларуси рассказал о том, что его часто спрашивают, кого он поддерживает, "белых" - оппозицию, или "красных" - сторонников действующего президента республики Александра Лукашенко.

"Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается. Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладывается в моей голове с понятием "демократия". За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами. Единицы, наверное, спасуют. Но в целом спасибо запугивателям, потому что такие действия сцементируют нас - тех, кто действительно хотел бы добра Родине, - отметил Макей.

Также глава ведомства заявил, что каждый имеет право на эмоции и гражданскую позицию. Однако в профессии дипломата, по его словам, нельзя обойтись без трезвого взгляда на ситуацию.

"Часть нашей работы - созидать и достигать согласия. Нести мир, создавать дружбу, условия для взаимной торговли и инвестиций, для гуманитарных и человеческих контактов. Организовывать диалог даже в самых сложных, казалось бы, безвыходных условиях. И на этом пути дипломатам как никому другому приходится сталкиваться с полярными точками зрения и, уважая их, находить консенсус. Вы это умеете делать. Поэтому не забывайте свое профессиональное призвание. Выражая свою гражданскую позицию, не пытайтесь вносить раскол в коллектив, итоги работы которого важны в первую очередь для страны и народа. Ну а если в силу каких-то причин не можете найти в себе мотивацию - не вступайте в сделку с совестью, будьте честными и принципиальными до конца", - заявил глава МИД.

Макей добавил, что дипломаты не должны "слепо следовать за массами".

"Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней", - считает глава МИД.

По его мнению, эволюционный процесс всегда оказывается эффективным, хоть он и медленнее, чем революционный.

"Мы достойны лучшего, где каждый друг для друга человек, земляк, партнер и целый мир, а не "красный" или "белый". Мы проходим болезненный этап становления независимого государства, созревания гражданского общества. Всегда анализируйте ситуацию. Это сложно при таком информационном потоке, но вы это умеете", - отметил дипломат

Макей призвал сотрудников дипломатической миссии отстаивать внешнеполитические интересы Беларуси в "судьбоносный" для страны момент.

"Поэтому без эмоций ответьте себе на вопрос: я все еще могу принести пользу стране на своем участке работы? Я на этот вопрос себе ответил, ибо не хочу потерять свою страну. Если у вас ответ положительный, отбросьте сомнения и давайте продолжать ответственно делать свое дело! Возможно, именно к этому моменту истории вас готовила судьба!" - резюмировал глава МИД.

Стоит отметить, что 16 августа бывший помощник президента Беларуси, посол республики в Словакии Игорь Лещеня поддержал протестующих против фальсификации выборов главы государства. Он стал первым из действующих глав белорусских дипломатических миссий, который высказался в поддержку оппозиционных демонстрантов. Спустя некоторое время после публикации соответствующего обращения Лещеня был освобожден от должности.

Ранее мы рассказывали о том, как развивается ситуация в Беларуси, где оппозиция объявила "перерыв" в череде акций протеста против действующего главы государства Александра Лукашенко.

Напомним, что следующая массовая демонстрация противников президента Беларуси пройдет в воскресенье, 23 августа.