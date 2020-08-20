Депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик через суд отменил решение мэрии о лишении его депутатских полномочий. Такое решение принял Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда.

Об этом сообщает Depo.Харьков, в четверг, 20 августа.

"Кассационный суд рассмотрел иск Харьковского городского совета на постановление Харьковского апелляционного административного суда от 30 марта 2017 года. Дело касается обжалования Андреем Лесиком решения Харьковского городского совета о лишении его депутатских полномочий", - говорится в сообщении.

Суд постановил оставить кассационную жалобу Харьковского городского совета без удовлетворения. Данное постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и не может быть обжаловано.

17 мая 2016 Андрей Лесик был исключен из фракции "За Харків, за Відродження" в горсовете. По словам действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса, его действия противоречат решениям и позиции партии и ее фракции, "сам он занимается дешевым популизмом и самопиаром".

Речь идет о том, что Лесик пришел на празднование 9 мая 2016 года с георгиевской ленточкой.

Сам Лесик назвал это политической расправой за свою позицию и подал иск в суд.

Сейчас Лесик является руководителем харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа За жизнь".