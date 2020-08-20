Российская сторона во главе с Борисом Грызловым и представители "ЛДНР" заблокировали обмен пленными, развод сил и вооружений и даже подготовку к встрече лидеров "Нормандской четверки" до тех пор, пока Верховная Рада не изменит постановление "О назначении очередных местных выборов в 2020 году".

Такой ультиматум Украине был выдвинут на очередном заседании Трехсторонней контактной группы, которое прошло 18-19 августа в формате видеоконференции заявил глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук, передает "Сегодня".

Как уточнил экс-президент Украины, речь идет о пункте 4 постановления, в котором записано, что не назначать и не проводить местные выборы на неподконтрольной части Донбасса до тех пор пока не будет восстановлен контроль Украины над границей (что противоречит Минским соглашениям, по которым выборы должны пройти до передачи границы под контроль).

"Они попросили, чтобы это постановление, которое было принято, отвечало Минским договоренностям. Вот поэтому я и обратился к Верховной Раде и сказал, что ни я, ни ТКГ не может решить этот вопрос. Это постановление Верховной Рады, только они могут это сделать. Какая будет реакция? Буду общаться и с Офисом президента, и с Верховной Радой. Если мы хотим идти вперед, надо искать дорогу вперед. Если не хотим, надо сказать: мы не хотим, пусть будет так, как есть. Тогда все закончится, не о чем говорить, никаких переговоров не будет, просто будем стоять и биться на границе", - сказал Леонид Кравчук.

По его словам, от решения этого вопроса зависит остальное.

"Они сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально. Каждый выступал по любому вопросу и сказал, что мы можем принять (на ТКГ соответствующие документы по разным вопросам - Ред.), но будет записано, что этот документ вступит в силу после того, как ВР изменит постановление. Во-первых, для нас важно достижение мира. Во-вторых, чтобы не остановился сам процесс минских переговоров, потому что хотели встретиться главы государств и готовится такая встреча в Берлине. Насколько мне уже известно, 28 августа будет встреча политических советников в Париже. Это также останавливалось. Они говорят: раз вы не можете, значит не о чем говорить", - объяснил Кравчук.

Мы уже подробно писали, что означает для Донбасса постановление Верховной Рады о назначении местных выборов.

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