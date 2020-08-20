В социальных сетях набирает популярность 13-летняя девочка Даша из Красноярского края, которая на днях родила ребенка. Отцом она называет 10-летнего мальчика Ваню.

В конце минувшего года их отношения легли в основу передачи Андрея Малахова "Пусть говорят". В студии присутствовали девочка и ее возлюбленный, а также их мамы. Герои и гости детально разбирали эту ситуацию. А Даша даже описывала секс, при котором произошло зачатие.

Аборт Даша Суднишникова не сделала и продолжала вынашивать плод. Своей беременности она посвятила блог в Интстаграме. В нем раскрылись новые подробности. Якобы школьница забеременела вовсе не от 10-летнего Вани.

"Страна" разбиралась в подробностях этой запутанной истории.

"Папа в 10 лет?!"

В 2019 году Андрей Малахов выпустил передачу под названием "Папа в 10 лет?!" В московскую студию были приглашены 13-летняя беременная Даша и ее мама, 10-летний Ваня и его мама.

Даша рассказала о ее сексе с Ваней. Они были в квартире у мальчика, пока дома не было родителей. Потом произошло нечто. Сначала ей было больно, а потом нет. После полового акта, по ее словам, они лежали под одеялом и стеснялись.

Мама Даши сообщила, детям они встречаться разрешали. Но про интимные отношения взрослые и подумать не могли. Возможно, из-за того, что Ваня выглядит совсем маленьким и родители не предполагали, что у него может быть эрекция.

У читателей может возникнуть вопрос, как выглядит та мама, которая допустила подобное. Она - на фото ниже. Нельзя сказать, что женщина выглядит аристократически. Но и на совсем непутёвую, страдающую алкогольной зависимостью, тоже не похожа. Наоборот, рассуждает она в определенной логике: дочери стало плохо - тошнило и появилась слабость, мама повела по врачам, но заболеваний не находили. Мама, по ее словам, сходила с Дашей и к гинекологу. Но врач якобы сказала, что школьница еще девственница, в связи с чем на беременность в семье не пеняли.

Мама Даши Суднишниковой. Кадр передачи "Папа в 10 лет?!" на канале "Россия 1"

Затем в студии появилась мама 10-летнего Вани (на фото ниже). Внешне она выглядит в целом ухоженно. Но манера излагать мысли также говорит о том, что она не очень образованная. Она сообщила, как сын переживает беременность подруги: "То бишь, даже доходило до того, что он хотел повешаться... У меня сердце чуть не разорвалося, я очень испугалася".

Мама Вани. Кадр передачи "Папа в 10 лет?!" на канале "Россия 1"

По некоторым кадрам и высказываниям в передаче становится понятно, что не очень благоприятная ни первая, ни вторая семья. Жители их города в Красноярском крае рассказали, что мальчик Ваня пил, курил и употреблял снюс. А девочка Даша, по словам ее классной руководительницы, учится в школе санаторного типа, где "полностью здоровых детей нет".

Эта передача была выпущена на "России 1" - ее полная версия публикуется ниже. А Даша продолжила вынашивать ребенка. Как именно это происходило у многих ее подписчиков вызывает недоумение.

Даша Суднишникова и ее 10-летний парень в Инстаграме

Даша и Ваня на протяжении всей ее беременности оставались в отношениях. Однако из-за их возраста подготовка к рождению ребенка выглядела не совсем так, как это обычно происходит у пар.

Дети ели мармелад, отвечали на вопросы из соцсети из серии: "писали ли вы в ванной" и "пукали ли вы в общественных местах". Еще они записывали ролики в тик-токе и оригинальном способом выясняли, кто у них будет - мальчик или девочка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🥰❤ Публикация от Даша Суднишникова (@uverdig.life) 11 Июл 2020 в 7:48 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤ Публикация от Даша Суднишникова (@uverdig.life) 3 Июн 2020 в 9:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram это так мило Публикация от Даша Суднишникова (@uverdig.life) 13 Июл 2020 в 11:28 PDT

Среди прочего, на странице у Даши есть пост, который посвящается ее биологическому отцом. То есть все-таки это не 10-летний Ваня, а имело место изнасилование.

"...Было изнасилование.. Как всё произошло, я не могу рассказать, так как больно это всё вспоминать.. Долгое время после того случая я не могла ничего делать, мне было и в тоже время страшно и одиноко. И самое обидное, что я не могла никому рассказать

Тому человеку 16 лет вроде. Нет, это не какой-то там Стёпа из моей школы. Всё что пишут в интернете это бред!

Этот человек был очень толстый для своих лет. И очень высокий.

Самое страшное это то, что он живёт в моём городе, а город у нас маленький. И мне очень страшно встретить его где-то на улице

Всё это было в ноябре, и реально в подъезде, тогда было уже достаточно темно, поэтому помочь никто не мог.. Больше я не могу ничего рассказать, думаю вы поймёте меня..."

Возвращаясь к передаче Малахова. Отметим, на на ее протяжении несколько раз в воздухе витал вопрос: а, возможно, был кто-то третий, более взрослый? Но он оставался без ответа.

Почему Даша, которую мама поддерживает в ведении соцсети, решила сообщить об изнасиловании после шоу? Не исключено, что все дело как раз в съемках на ТВ. Ведь передача называлась не "Беременна в 13 лет!" - этим вряд ли кого-то можно было удивить, а "Отец в 10 лет?!" То есть без истории о сексе с Ваней всех их вряд ли бы пригласили на "Россию 1". А за это, как известно, платят очень солидные гонорары, особенно по меркам российской глубинки.

16 августа Даша родила девочку, которую назвали Эми. Ее вес составил 3700, рост 54 см. Молодая мама написала, что в графе "Отец" пока будет прочерк. Записать Ваню, если он захочет, туда смогут только когда ему исполнится 16 лет.

Даша планирует продолжать ходить в школу. Из других планов на жизнь - в 17-18 лет купить свое жилье, получить высшее образование, в лет через 10 - когда ей будет 23, - родить второго ребенка.

Пока же воплотилась ее другая мечта. На деньги, вырученные за рекламу в Интсграме, она смогла купить айфон 8+, чтобы делать более качественные фото и видео для своих более чем 80 тысяч подписчиков, число которых продолжает расти.

Регулярно Даша отвечает на вопросы, которые поступают ей в директ. Среди них - будет ли вторая часть шоу Малахова "Пусть Говорят"? Девочка ответила: "Когда рожу, сказали, что будет".