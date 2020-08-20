В Службе безопасности Украины заявили, что заявление ФСБ о попытке украинцев похитить в России "лидера ополчения ДНР", их не касается, а сам вопрос - вне их компетенции.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую пишет УНИАН.

"Я думаю, что лучше звонить в ГУР по этому поводу, а не к нам... Из тех, которые называются, нет сотрудников СБУ. И вообще, если читать закон о Службе безопасности, мы занимаемся защитой внутренней безопасности. А внешние операции - это не наша компетенция", - заявила Гитлянская.

По ее словам, комментировать данное заявление ФСБ - не компетенция СБУ, спецслужба не имеет на это полномочий.

"Какие комментарии от нас? Тем более, в официальном сообщении не было, что это СБУ... В самом сообщении ФСБ - правоохранительные органы. Это уже интерпретация наших", - сказала пресс-секретарь спецслужбы.

Напомним, по версии известного российского журналиста-военкора Семена Пегова, украинские спецслужбы пытались похитить из России фигуранта дела о сбитом "Боинге" МН17.

Также мы писали, что ФСБ спрашивала у украинского десантника про механизм охраны границы, но тот ничего не сказал.