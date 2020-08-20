Суд восстановил Мишеля Терещенко на посту мэра Глухова

В четверг, 20 августа, Сумской окружной суд восстановил Мишеля Терещенко на должности мэра Глухова.

Об этом политик написал в своем Facebook.

"Судья - Бондарь Сергей Александрович и я благодарен ему за справедливое решение. Уверен, что давление на него было огромным"

Так, Терещенко обратился с иском к исполкому и горсовету Глухова о признании противоправным и отмене решения, которым были прекращены его полномочия городского головы в марте этого года. По словам мэра, основанием для такого голосования тогда стало его заявление о прекращении полномочий, которое он отозвал еще в октябре 2018 года.

В начале заседания представитель ответчика подал ходатайство о прекращении производства по делу на основании решения глуховского горсовета, принятое в ходе заседания 6 августа. Тогда было отменено мартовское решение об увольнении Терещенко с должности мэра.

Однако на той же сессии депутаты большинством голосов освободили мэра от должности уже во второй раз на основании его отсутствия на рабочем месте в 2019-2020 годах. Так, по неопределенным причинам Терещенко не ходил на работу на протяжении 242 дней. Суд в удовлетворении этого ходатайства отказал и постановил восстановить Терещенко в должности.

"Сейчас идет судебное заседание о восстановлении в должности секретаря Глуховского городского совета, уволенной тем же самым противоправным сборищем "депутатов"-регионалов", - добавил городской голова.

Напомним, в сентябре 2018 года Терещенко решил уйти с должности мэра Глухова из-за того, что ему "мешают работать".

Ранее мы рассказывали о планах Терещенко открыть в Глухове первый в Европе центр терапии марихуаной. При этом он обещал это сделать еще в 2017 году всего за три месяца, однако свое слово реформатор не сдержал.