Юрист фонда имени Раби Нахмана Ирина Рыбницкая заявила, что хасиды дали понять, что в сентябре все равно приедут в Умань на Рош ха-Шана, если не будет прямого запрета украинских властей.

Об этом она рассказала корреспонденту "Страны", в четверг, 20 августа.

В фонде имени Раби Нахмана заявили, что в Украине все что не запрещено - разрешено. А официальная позиция Кабмина носит рекомендальный характер. "Власти призвали хасидов воздержаться от паломничества в Умань. Ничьи права никто не ограничивает. Все паломники соблюдают законы Украины, включая те, которые связаны с коронавирусом. Да и празднование Рош ха-Шана массовым мероприятием как таковым не является - это просто приём гостей", - сказала Ирина Рыбницкая.

Президент Фонда имени Раби Нахмана Натан Бен-Нун на пресс конференции в Умани заявил, что "если город закроют, для хасидов это будет традегия".

"Некоторые весь год копят деньги, чтобы приехать в Умань на Рош ха-Шана. Прикладывают для этого огромные усилия. Со стороны правительства мы видим понимание нашего желания быть здесь на Рош ха-Шана. Я не допускаю мысль, что правительство или президент Украины запретит нам въезд в Умань. Со своей стороны мы гарантируем, что все меры по противодействию коронавирусу будем выполнять. Мы помним, что мы здесь - гости. И хотим быть желанным гостями", - сказал он.

Однако в фонде ожидают, что людей в этом году на праздновании будет меньше, чем в обычные годы. "Месседж воздержаться от паломничечства сработает для людей из групп риска, преклонного возраста. Они, скорее всего, в этом году не приедут. Празднование в этом году не будет таким, как прежде. Ожидаем от 5 до 10 тысяч человек", - добавила Ирина Рыбницкая.

Отметим, что каждый год около 30 тысяч хасидов со всего мира приезжают в Украину отмечать еврейский Новый год, но в этом году их ожидают не более 10 тысяч человек.

Напомним, сегодня президент Фонда имени Раби Нахмана Натан Бен-Нун заявил, что ежегодно приезжающие в Умань на праздник Рош ха-Шана хасиды оставляют в Украине довольно крупные суммы денег. Также он добавил, что в ожин из годов отмечать этот праздник приехало рекордное число хасидов - 85 тысяч.

Также мы писали, что, по мнению мэра Умани Александра Цебрия, приезд хасидов в город не ухудшит эпидемиологическую ситуацию в стране. В связи с этим в Фонде разработали специальный план, как провести празднование безопасно, и передали его губернатору Черкасской области и в Минздрав.