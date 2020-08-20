В Николаеве специализированный порт "Ольвия" отдан в концессию на 35 лет компании из Катара QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом своей страны - Хамад стоимостью более 7 млрд долларов. Ожидается, что в украинское предприятие иностранная компания на первом этапе инвестирует 3,4 миллиарда гривен. Об этом на своей странице в соцсети написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он уточнил, что церемония передачи николаевского порта в концессию прошла в присутствии министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти.

"Всего за 35 лет концессии будут привлечены к 17,3 миллиардов гривен инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после "Криворожстали" и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости", - добавил Криклий.

Также министр инфраструктуры перечислил главные условия договора:

Ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 миллионов гривен. Это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год.

Концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 миллиона тонн в год.

Около 80 миллионов гривен будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева.

Планируется строительство новых объектов недвижимости на территории предприятия - зернового терминала / универсального перегрузочного комплекса .

На протяжении первых 6 лет концессионер гарантирует занятость трудовому коллективу и надлежащий уровень зарплаты.

Министр инфраструктыры считает, что от заключенное соглашение выгодно и государству, и людям и бизнесу.

По словам Криклия, следующим в концессию будет передан порт Черноморск и уже начат конкурс на отбор консультантов для подготовки ТЭО и тендерной документации.

Напомним, в конце июня Херсонский морской торговый порт был отдан в концессию на 30 лет компании ООО "Рисоил-Херсон", которая инвестирует в развитие порта около 300 млн гривен и еще более 18 млн гривен обещает вложить в местную инфраструктуру.

Также мы сообщали, что новый Кабмин не будет продавать и отдавать в концессию "Укрзализныцю".