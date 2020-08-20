Одним из "лидеров ополчения ДНР", похищение которого из РФ, по версии российской ФСБ, пыталась организовать СБУ, является фигурант дела о сбитом в 2014 году над Донбассом малазийском Boeing.

Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет Telegram-канал WarGonzo известного российского журналиста-военкора Семена Пегова.

Так, сообщается, что, вероятнее всего, целью был один из подозреваемых по делу о "Боинге" - экс-начальник "контрразведки ДНР" Сергей Дубинский ("Хмурый"), экс-"министр обороны" Игорь Гиркин (Стрелков), - а также экс-"премьер ДНР" Александр Бородай.

"Командир "Востока" Александр Ходаковский тоже представляет большой интерес на украинских спецслужб, но он в настоящее время живёт в Донецке", - сообщает Telegram-канал.

Утверждается также, что операция якобы готовилась СБУ под кураторством советников из Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Ее главная цель — доставить в Гаагу людей, имеющих информацию о крушении малайзийского Boeing.

В тоже время в СБУ отрицают, что готовила похищение.

"Мы занимаемся защитой внутренней безопасности. А внешние операции это не наша компетенция. Тем более в официальном сообщении (от ФСБ - Ред.) не было, что это СБУ. Это уже интерпретация наших", - сказала спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии УНИАН.

Напомним, Нидерланды хотят выяснить, почему Украина не закрыла небо для полетов накануне катастрофы рейса МН17.

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