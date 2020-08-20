В России еще один известный артист стал жертвой коронавируса Covid-19. Поп-певец Олег Газманов признался, что болезнь подкосила его так сильно, что его пришлось экстренно госпитализировать.

О своей истории Олег Газманов рассказал в своем Instagram.

Артист отметил, что точный диагноз ему поставили в больнице, куда его доставили из-за плохого самочувствия. Вместе с певцом на больничную койку попала также его жена Марина, поскольку у нее тоже обнаружили Covid-19.

Как пояснил 69-летний певец, у него было воспаление легких. Он потерял обоняние, у него подскочила температура, также артист ощущал слабость, которая, по его словам, чувствуется до сих пор. За время болезни он похудел на 6,5 килограмма.

Но сейчас с ним все в порядке, о чем он и сообщил своим поклонникам.

"Переболели. Я снова в строю! В воскресение постараюсь сделать прямой домашний эфир. Если есть вопросы - пишите", - написал Олег Газманов.

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