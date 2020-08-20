АМКУ подозревает, что на торгах по строительству Полольского моста в Киеве, который возводят с 1993 года, присутствовал факт сговора на общую сумму около 100 миллионов гривен. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

"Админколегией Северного межобластного территориального отделения АМКУ открыто дело по признакам сговора на торгах по строительству "Подольского моста" на общую сумму около 100 млн грн.

В частности, специалисты отделения обратили внимание на процедуры государственных закупок по выполнению проектных работ и строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр в Киеве, в частности во время участия ООО "ФОРМА" и ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УКРБУД" в пяти закупках, проводимых КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", - написал Хмельницкий.

Также автор поста перечислил ряд установленных отделением АМКУ обстоятельств:

представление своего предложения для участия в процедуре закупки одной компанией с IP-адреса, который принадлежит "сопернику", совместное использование IP-адресов для отчетности в органы ГНС;

совместное использование IP-адресов для управления счетами;

неснижение участниками своих ценовых предложений во время участия в отдельных процедурах;

одновременное пребывание одного физического лица в трудовых отношениях с участниками, представление участниками тендерных предложений в один день, синхронность действий участников при получении банковских гарантий.

"То есть типичный набор действий, которые могут свидетельствовать о нежелании честно конкурировать и обмен информацией между указанными компаниями. Конечно, планируем обратиться за помощью в расследовании и в правоохранительные органы", - добавил Хмельницкий.

Он напомнил, что весной этого года в АМКУ уже было открыто дело по признакам антиконкурентного сговора при проведении тендерных процедур между генподрядчиком строительства моста компанией "Эко-Строй-Трейд" и ООО "ФОРМА" на общую сумму более 4 млрд. Сейчас идет сбор доказательств.

Ранее "Страна" писала о том, что у строителей Подольского моста в Киеве изъяли ванты, которые они готовы были навесить еще в марте.

Также мы сообщали, что полиция провела 17 обысков и обнаружила хищение 80 млн гривен при строительстве Подольского моста в Киеве.