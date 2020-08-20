В Виннице силовики (полиция и СБУ) разоблачили многомиллионную коррупционную схему при закупке товарно-материальных ценностей для "Укрзализныци". В результате преступной сделки государству был нанесен ущерб на 12 миллионов гривен.

В настоящий момент обыски идут в служебных помещениях "Укрзализныци" и коммерческих структур в Виннице и Киеве. Об этом передает пресс-служба МВД Украины.

По словам начальника ГУ НП Винницкой области Ивана Ищенко, следствие обоснованно подозревает должностных лиц филиала "Укрзализныци" в организации схемы присвоения государственных средств через аффилированные коммерческие структуры, в частности с признаками фиктивности.

"Предварительным расследованием установлено, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 миллионов гривен для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым "Укрзализныця" и перечислила всю сумму.

Проведенные в ходе следствия экспертизы установили реальную стоимость товарно-материальных ценностей и показали безосновательное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 миллионов гривен.

Документирование преступной схемы осуществляется в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества", - рассказали в МВД.

Ранее "Страна" сообщала, что в рамках "большой приватизации" может быть продано до 50% акций "Укрзализныци", "Нафтогаза" и "Укрпочты".

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