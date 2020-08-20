Идея мэра Умани Александра Цебрия провести в этом году традиционное празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана, в этом году - 18-20 сентября) в онлайн-формате не соответствует цели мероприятия.

Об этом в ходе пресс-конференции 20 августа сообщила юрист Фонда имени Раби Нахмана Ирина Рыбницкая.

"Особенности религии предполагают именно приезд в Умань, цель - посетить могилу. Формат онлайн не соответствует цели мероприятия. Возможно, те, кто не смогут приехать или послушаются призыва украинских властей не приезжать в этом году, будут смотреть онлайн-трансляцию. Но даже сейчас все приезжающие соблюдают все карантинные ограничения: либо приезжают с готовыми тестами, либо соблюдают режим самоизоляции", - сообщила Ирина Рыбницкая.

По её мнению, приезд хасидов в Умань не ухудшит эпидемиологическую ситуацию в стране. Одновременно с этим в Фонде разработали специальный план, как провести празднование безопасно, и передали его губернатору Черкасской области и в Минздрав. Впрочем, ответа от властей пока не получили.

"В этом году беспрецедентная ситуация, эта неопределённость пугает всех. Все общины паломников хасидов объединились перед лицом мировой пандемии, чтобы найти путь организации празднования Рош ха-Шана в этом году таким образом, чтобы здоровье и жизнь украинцев и иностранцев не подверглась риску. Мы разработали беспрецедентный план, он был передал областной власти и МОЗ. На его основе мы ожидаем что будет создан план по прибытию паломников", - сообщила Ирина Рыбницкая.

По её словам, празднование Рош ха-Шана не подпадает пол определение массовых мероприятий - это посещение святого для хасидов места и молитва. Она уточнила, что план разработан с соблюдением всех противовирусных мер по действующему законодательству Украины - а Умань сейчас находится в зелёной зоне адаптивного карантина. Также юрист рассказала о некоторых подробностях плана празднования Рош ха-Шана.

"Предполагается разделение синагог на части с соблюдением социальной дистанции, распределение маршрутов для паломников с ограничением по количеству человек. Санитарные обработки будут проводиться постоянно, контроль температуры, маски обязательны даже во время молитвы. Такая подготовка к мероприятию позволит защитить паломников и местных жителей", - сообщила Ирина Рыбницкая.

В Фонде также ждали диалога с мэром Умани, однако по вопросу празднования Рош ха-Шана коммуникации с Фондом власти не ведут

Одновременно с этим президент Фонда имени Раби Нахмана Натан Бен-Нун акцентирует внимание на финансовой составляющей: ежегодно хасиды оставляют в Умани и других городах Украины сотни долларов.

"Каждый хасид, который направляется в Умань на Рош ха-Шана, заказывает билет на самолёт - это 800 долларов, плюс такси из Киева в Умань - 150 долларов. По приезду он покупает SIM-карту, платит за связь украинскому мобильному оператору. Цены за кровать (койку) - от 300 до 2000. А в субботу, в которую мы пьём, мы ничего не оставляем в магазинах, все что можно, мы скупаем. После нас на полках не остаётся ничего. Фактически хасиды покупают в Украине все, кроме мяса и молока, нам это запрещено. Рекорд - присутствие 85 тысяч хасидов в один из годов празднования Рош ха-Шана. Каждую неделю из Израиля в Киев летают 12 рейсов, около 1500 гостей прибывают каждую неделю. И многие из Умани путешествуют и по другим городам Украины, тратят деньги там", - заявил Натан Бен-Нун.

Напомним, ежегодно во время еврейского Нового года в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма.

В этом году из-за коронавируса и карантина мэр Умани выступил против того, чтобы хасидов-паломников пускали в город. Он даже даже ночевал под Офисом президента, чтобы обратить внимание властей на проблему.

Впрочем, на сегодня Украина и Израиль призвали хасидов воздержаться от поездки в Умань на Рош ха-Шана, однако официального запрета нет.

Впрочем, по словам мэра Умани, Кабмин на внеочередном заседании в пятницу примет решение по хасидам.