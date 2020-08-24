Наступившая неделя ознаменует конец лета и начало периода растущей луны, который принесет активность и удачу в любых начинаниях.

Читайте гороскоп на новую неделю - с 24 по 30 августа 2020 года - для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе Овнам лучше не нырять в информационный поток с головой. Избегайте общения с неприятными людьми, обходите стороной тех, кто явно настроен на конфликт. Разберитесь, кто входит в круг ваших друзей. Помните, что по-настоящему счастливый и гармоничный человек не может быть токсичным.

Телец (21.04 - 20.05)

Эта неделя окажется благоприятной для рисковых начинаний и стабилизации финансового положения. Продумайте успешные стратегии, которые помогут вам управлять ситуацией, будьте инициативными в карьере и личных отношениях, и умейте положиться на долю случая.

Близнецы (21.05 - 21.06)

На этой неделе Близнецам придется брать на себя ответственность и не перепоручать выполнение важных дел подчиненным. Откажитесь от юридической волокиты и работы с деловыми бумагами. Можете смело планировать поездки и встречи, где вы легко обзаведетесь союзниками и сможете договориться с влиятельными людьми.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам необходимо успеть выполнить работу до выходных, чтобы со спокойной совестью отдохнуть и расслабиться. Вам предстоит нелегкая неделя, наполненная чередой успехов и неудач, но "игра стоит свеч", потому как совсем скоро в финансовых вопросах наступит белая полоса.

Лев (23.07 - 23.08)

Большое скопление народа или участие в массовых мероприятиях могут легко вывести вас из равновесия. Заранее продумайте маршруты недели, которые позволят вам избежать столпотворения. Зато в любовных отношениях Львов ожидает много приятных событий - ваш любимый человек будет радовать вас без повода.

Дева (24.08 - 23.09)

Удачный период для решения любых задач - затраченные время и ресурсы будут незначительными по сравнению с результатом. Однако звезды предостерегают вас от возможных интриг в коллективе. Лучше не обговаривать ни с кем свои планы.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам желательно помогать окружающим. Добро, даже самое маленькое, никогда не пропадет даром, а сделанное вами в этот период, обернется огромными перспективами. Если что-то решили - не тяните долго с выводами, действуйте активно, занимайте лидерские позиции.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам повезет на этой неделе, если они направят все свои силы на одно значимое дело, а все второстепенные вопросы лучше оставить без внимания. Так и силы сэкономить можно и энергию, которой у вас в последнее время не хватает.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам на этой неделе можно заняться своим здоровьем - духовным и физическим. Будут благоприятны практики, которые помогут расслабиться, наладить контакт между умом и телом. В таком состоянии вам могут прийти ответы на давно волнующие вас вопросы. А вот в состоянии спешки и усталости нежелательно принимать серьезные решения.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам лучше ограничить активность, чтобы не получить травму. Старайтесь не вмешиваться в дела, которые находятся вне вашей компетенции и держите эмоции под контролем. В конце недели вам могут поступить предложения о смене места работы. Наиболее выгодные - принимайте сразу же.

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе Водолеям желательно не позволять себе резких высказываний, чтобы не обидеть близких. Будьте чуткими к нуждам семьи - не отказывайте им в приятных подарках. А если вам необходима помощь по работе - обратитесь к коллегам, которые не откажут вам.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб на этой неделе есть возможность порадовать любимых людей - возьмите на себя часть домашних хлопот или приготовьте приятный сюрприз. Не позволяйте спровоцировать себя на агрессию или конфликт, не переносите эмоции на домашних и друзей. Все проблемы решаемы, если смотреть в корень ситуации.