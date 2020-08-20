Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет еще одну внеплановую проверку на телеканале "112 Украина", который не раз заявлял о рейдерских атаках. Данная проверка связана с прозвучавшими в эфире утверждения про "гражданскую войну" в Украине. На телеканале заявляют, что решение Нацсовета является частью действий власти в попытках организовать рейдерский захват телеканала.

Нацсовет по вопросам ТВ заявляет, что во время трансляции 27 июля текущего года передачи "Прайм" (с 17:19 до 18:00) звучали высказывания, которые имеют признаки нарушения украинского законодательства в сфере медиа.

В этой программе гость передачи, экс-нардеп и экс-лидер коммунистов Петр Симоненко, по версии Нацсовета, употреблял заявления о том, что в Украине идет "гражданская война", что "надо вернуть всех в казармы по месту дислокации основных частей, и тогда война закончится" и другие.

На самом желе же Симоненко в эфире сказал следующее:

"Хорошо, теперь касающихся тех же практических шагов. Я бы предложил после того, как отдал бы команду, как Верховный главнокомандующий, прекращается война и на место дислокации возвращаетесь и разминирование это все полностью убирается. Никто там с донецкой стороны не будет проявлять агрессию, они сегодня обороняются, и это надо понимать. Вопрос, который касается дальнейших шагов президента, я бы сразу предложил донецкой стороне и луганской, назовите, кого вы считаете представителем, завтра встречаемся в таком-то населенном пункте, пожалуйста мы с вами обсуждаем, как вы видите и как я вижу. Согласуем, и когда мы найдем общее понимание того, насколько будет широка ваша автономия и будет ли легализован ваш статус, "особливий статус" этого региона у нас в Украине, значит мы проводим политическую дискуссию. Надо будет, проведем референдум, для того, чтобы люди понимали, прекращение войны должно не дать никому из политиков возможности, как сегодня, собираются митинги проводить… И снова говорить, когда предложили, прекратить именно стрельбу и перемирие там, это я бы хотел тоже, чтобы мы не здорово иллюзий питали. Прекращение стрельбы - это не значит прекращение войны. И у нас сколько раз было это, а потом продолжали убивать. Поэтому я считаю, что надо в корне решить проблему, надо отвести войска, которые там были определены, в том числе, и решением Парламента, и действием Президента и Верховного главнокомандующего. И поставить на этом жирный крест для того, чтобы люди понимали. Президент слово и делал у нас", - сказал он.

В Нацсовете добавили, что ведущие телепрограммы не реагировали на эти высказывания.

После этого члены Национального совета единогласно проголосовали за назначение внеплановой проверки, которая должна установить, нарушил ли телеканал "112 Украина" действующие нормы украинского законодательства.

Телеканал "112 Украина" заявляет, что в приведенном фрагменте нет ни намека на призывы "к насильственному изменению конституционного строя Украины". "Речь шла о необходимости установления мира на Донбассе и важности выполнения минских договоренностей, о чем на встрече "нормандской четверки" говорил и президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в их сообщении.

В телеканале также сообщили, что Нацсовет принял решение о проверке без надлежащих на то причин. А это, как отмечается, "является грубым нарушением законодательства и давлением на независимого вещателя". По их мнению, этот шаг является "продолжением попыток украинской власти отобрать вещателя у его законного владельца, народного депутата Украины Тараса Козака, по политическим мотивам".

Напомним, ранее "112-Украина" попытались арестовать через суд. Активы телекомпании хотели заблокировать СБУ и прокуратура. После чего передать в управление Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Однако у них не получилось это сделать, но атаки на канал все еще продолжаются. Подробнее об этом можно почитать в нашем материале.