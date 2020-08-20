В Киеве появился новый клуб для взрослых киевлян "Моя бабушка - SuperSTAR". Организаторы позиционируют его как пространство для горожан пенсионного возраста, которые ищут общения, культурного развития и поддержки. Это место, где молодые душой люди могут танцевать, петь, отдыхать, общаться и заводить новых знакомых.

Основатель благотворительного проекта - сеть ресторанов Tarantino Family, миссия которого - культурная социализация и улучшение качества жизни пожилых людей.

Торжественное открытие Клуба прошло 19 августа в ресторане "Одесса мама".

"Наша ключевая идея - старость должна быть активной. Выходя на пенсию, наши бабушки и дедушки не должны чувствовать себя ненужными обществу и забытыми", - говорит создатель Клуба и его идейный вдохновитель Дмитрий Федотенков, совладелец сети ресторанов Tarantino Family.

Клуб планирует регулярно проводить культурно-развлекательные мероприятия для людей уважаемого возраста: творческие вечера, концерты, танцы, мастер-классы, встречи со знаменитостями. На все мероприятия участники Клуба могут приводить своих внуков - на территории ресторана "Одесса мама" есть детская площадка.

Кроме того, каждый член Клуба получает персональную клубную карту со скидкой в 20% на посещение ресторана "Одесса мама". Также в проекте предусмотрена благотворительная продуктовая помощь членам клуба - доставка еды на дом в условиях форс-мажора.

"За время карантина все мы соскучились по непринужденному живому общению, а наши бабушки и дедушки - особенно. Так что мы создаем пространство, где супер-бабушки и супер-дедушки смогут кружить в танце, хором петь любимые песни, общаться, культурно отдыхать. Клуб "Моя бабушка - SuperSTAR" станет тем местом, где они смогут собираться вместе, и напоминанием о том, что возраст - всего лишь цифра в паспорте", - уверен Дмитрий Федотенков.

Следующая встреча Клуба состоится 1 сентября, в День знаний. Когда внуки идут в школу, их супер-бабушкам и супер-дедушкам точно есть, что отметить - и вы можете сделать это в Клубе "Моя бабушка - SuperSTAR".

Чтобы вступить в Клуб (или записать в него свою супер-бабушку и супер-дедушку), достаточно оставить заявку на Фейсбук-странице проекта. Или позвонить по телефону - +380 (93) 202 37 98