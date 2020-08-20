Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который находится в реанимации омской больницы, вечером накануне вылета в Москву употреблял алкоголь.

Об этом со ссылкой на очевидцев пишет Telegram-канал Mash.

Так, сообщается, что в больницу Навальный поступил с 0,2 промиле в крови. По неподтвержденным данным, перед вылетом в Москву он выпивал до 02:00 в деревне Кафтанчиково под Томском. Алкоголь в сочетании с другими препаратами (возможно, оксибутиратом) мог вызвать непредсказуемую реакцию.

Напомним, Алексей Навальный потерял сознание в самолете Томск-Москва, самолет совершил вынужденную посадку в Омске, где его доставили в больницу.

По данным членов команды политика, Навального отравили. Сейчас он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

"Страна" подробно писала о том, что случилось с российским оппозиционером Навальным.