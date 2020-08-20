Омские врачи занимаются спасением жизни российского оппозиционера Алексея Навального, которому сегодня стало внезапно плохо на борту самолета. Сейчас его состояние стабильное, продолжается курс интенсивной терапии. Об этом рассказал заместитель главного врача больницы №1 Омска Анатолий Калиниченко, передает телеграм-канал LIFE SHOT.

По словам Калиниченко, врачи получили несколько десятков исследований параметров крови, проверили работу головного мозга, других органов и систем. Врач акцентировал внимание на том, что "врачи занимаются спасением жизни" Навального и уклончиво ответил на вопрос об угрозе жизни.

"Пока пациент не выписался из больницы, всегда есть какая-то угроза жизни", - заявил медик.

Также он уточнил, повреждения травматического характера исключены - то есть, нет травм, которые привели бы его к такому состоянию пациента.

Напомним, Алексей Навальный потерял сознание в самолете Томск-Москва, самолет совершил вынужденную посадку в Омске, где его доставили в больницу.

Также мы писали, что пресс-секретарь Навального заявила, что его отравили.