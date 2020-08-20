Экс-советник по безопасности США Джон Болтон сделал очередное заявление по поводу президента Дональда Трампа. Он заявил, что американский лидер считал, что Украина является частью России.

Об этом он рассказал в интервью австрийскому телеканалу Puls24 в интервью.

"У нас были такие разговоры очень часто, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути часть России", - сказал Болтон.

Также бывший советник утверждает, что давать советы Трампу было очень сложно.

Напомним, 23 июня Болтон выпустил скандальную книгу "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", в которой много откровений об отношениях президента США и руководства России.

В ней Болтон также написал, что президент России Владимир Путин легко манипулирует лидером США, потому что хорошо изучил его слабые стороны и видит его "насквозь".

Дональд Трамп ранее заявлял, что эта книга состоит из лжи и фальшивок.