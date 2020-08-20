После того, как НСЖУ выступил в поддержку работников местных СМИ, которые столкнулись с серьезными трудностями, вызванными эпидемий коронавируса, в организации разработали и практические меры по этому поводу.

Так, НСЖУ предложил Кабмину разработать и принять антикризисные предложения по финансированию выплат зарплат журналистам местных СМИ.

Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко написал в соцсети.

Союз журналистов предлагает ввести целевую государственную программу поддержки местных медиа совместно с Украинской ассоциацией медиабизнеса (УАМБ) и Ассоциацией независимых региональных издателей (АНРВУ).

Соответствующие предложения направлены в Министерство культуры и информационной политики в ответ на запрос о наработке "программы по поддержке медиасферы и журналистов".

Ведущие объединения журналистов и издателей предлагают предоставлять местным медиа (газетам и сайтам) средства целевым способом - исключительно для повышения качества контента СМИ. При этом медиа должны тратить средства только на фонд оплаты труда журналистов и работников СМИ.

По оценкам НСЖУ, УАМБ и АНРВУ, предлагаемый объем государственного финансирования такой программы целевой поддержки местных медиа на 2020 год может составить 120 000 000 гривен. При этом половину - 60 млн - предлагается направить на поддержку 600 разгосударствленных газет.

"Речь идет, прежде всего, не столько о поддержке СМИ, сколько о поддержке доступа украинцев к проверенной местной информации, - убежден председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Профессиональные журналистские материалы в местных медиа - это реализация права граждан знать и обязанности местных чиновников - отчитываться".

При распределении средств на местные СМИ Минкульту предлагают использовать формулу "10 копеек за каждого документально подтвержденного читателя".

Таким подтверждением будет: для онлайн-медиа - аудиторный показатель одной из общеизвестных систем измерения аудитории (в частности, SimilarWeb), для газет - за каждый проданный (в розницу или по подписке) экземпляр.

Отдельно также предлагается по справедливым критериям предусмотреть поддержку региональных ТРК.

Поскольку программа направлена ​​на обеспечение производства качественного контента редакциями, то местные СМИ должны взять на себя обязательство соблюдать в своей работе Кодекс этики украинского журналиста.

В НСЖУ отмечают, что меры по поддержке местных СМИ внедряются в Литве, Франции, Испании, Канаде, Австралии и других странах. Такие шаги необходимы для Украины, ведь по данным исследования НСЖУ, в котором приняли участие более 100 медиа различных типов, 82% украинских редакций из-за карантина столкнулись с экономическими трудностями - в частности, существенной потерей рекламодателей.

Сокращение доходов медиа приводит к падению качества контента, который они производят. Медиа вынуждены сворачивать реализацию новых проектов, сокращать объемы производства или вообще прекращать свою деятельность. Нередки случаи увольнения сотрудников СМИ, уменьшение заработных плат и практика массовых неоплачиваемых отпусков.

В контакте с редакторами региональных СМИ НСЖУ наработал детализированную "Антикризисную программу поддержку СМИ", которую еще в мае передали на рассмотрение правительства и профильных комитетов парламента.

Совместные предложения для Минкульта по целевой программы поддержки местных медиа разработаны главой НСЖУ Сергеем Томиленко, президентом УАМБ Алексеем Погореловым и председателем АНРВУ Александром Човганом.

Ранее "Страна" сообщала, что НСЖУ начал кампанию в поддержку журналистов Беларуси.