После того, как НСЖУ выступил в поддержку работников местных СМИ, которые столкнулись с серьезными трудностями, вызванными эпидемий коронавируса, в организации разработали и практические меры по этому поводу.
Так, НСЖУ предложил Кабмину разработать и принять антикризисные предложения по финансированию выплат зарплат журналистам местных СМИ.
Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко написал в соцсети.
Союз журналистов предлагает ввести целевую государственную программу поддержки местных медиа совместно с Украинской ассоциацией медиабизнеса (УАМБ) и Ассоциацией независимых региональных издателей (АНРВУ).
Соответствующие предложения направлены в Министерство культуры и информационной политики в ответ на запрос о наработке "программы по поддержке медиасферы и журналистов".
Ведущие объединения журналистов и издателей предлагают предоставлять местным медиа (газетам и сайтам) средства целевым способом - исключительно для повышения качества контента СМИ. При этом медиа должны тратить средства только на фонд оплаты труда журналистов и работников СМИ.
По оценкам НСЖУ, УАМБ и АНРВУ, предлагаемый объем государственного финансирования такой программы целевой поддержки местных медиа на 2020 год может составить 120 000 000 гривен. При этом половину - 60 млн - предлагается направить на поддержку 600 разгосударствленных газет.
"Речь идет, прежде всего, не столько о поддержке СМИ, сколько о поддержке доступа украинцев к проверенной местной информации, - убежден председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Профессиональные журналистские материалы в местных медиа - это реализация права граждан знать и обязанности местных чиновников - отчитываться".
При распределении средств на местные СМИ Минкульту предлагают использовать формулу "10 копеек за каждого документально подтвержденного читателя".
Таким подтверждением будет: для онлайн-медиа - аудиторный показатель одной из общеизвестных систем измерения аудитории (в частности, SimilarWeb), для газет - за каждый проданный (в розницу или по подписке) экземпляр.
Отдельно также предлагается по справедливым критериям предусмотреть поддержку региональных ТРК.
Поскольку программа направлена на обеспечение производства качественного контента редакциями, то местные СМИ должны взять на себя обязательство соблюдать в своей работе Кодекс этики украинского журналиста.
В НСЖУ отмечают, что меры по поддержке местных СМИ внедряются в Литве, Франции, Испании, Канаде, Австралии и других странах. Такие шаги необходимы для Украины, ведь по данным исследования НСЖУ, в котором приняли участие более 100 медиа различных типов, 82% украинских редакций из-за карантина столкнулись с экономическими трудностями - в частности, существенной потерей рекламодателей.
Сокращение доходов медиа приводит к падению качества контента, который они производят. Медиа вынуждены сворачивать реализацию новых проектов, сокращать объемы производства или вообще прекращать свою деятельность. Нередки случаи увольнения сотрудников СМИ, уменьшение заработных плат и практика массовых неоплачиваемых отпусков.
В контакте с редакторами региональных СМИ НСЖУ наработал детализированную "Антикризисную программу поддержку СМИ", которую еще в мае передали на рассмотрение правительства и профильных комитетов парламента.
Совместные предложения для Минкульта по целевой программы поддержки местных медиа разработаны главой НСЖУ Сергеем Томиленко, президентом УАМБ Алексеем Погореловым и председателем АНРВУ Александром Човганом.
Ранее "Страна" сообщала, что НСЖУ начал кампанию в поддержку журналистов Беларуси.