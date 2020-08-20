Киев активно готовится к празднованию Дня Независимости Украины. На эту дату о проведении массовых акций в городе уже объявили несколько организаций ("Страна" писала об этом в материале "Марш на Банковую. Ждет ли Зеленского Майдан 24 августа после скандала с "вагнеровцами" - Ред.)

Поэтому неудивительно, что полиция объявила об усиленных мерах безопасности. 24 августа порядок на улицах Киева будут обеспечивать 4 000 полицейских. Об этом сообщают "Украинские Новости".

Полиция отмечает, что из Киевской городской государственной администрации (КГГА) к ним поступило четыре запроса о проведении мероприятий 24 августа, а именно: от представителей общественных организаций "Объединенные войной. 90-й батальон", "Ветеранское братство", "Всеукраинская организация "Авто Сила" и Киевского общества политзаключенных и репрессированных "Движение ветеранов Украины".

Также указано, что общее количество заявленных участников составляет около 100 000 человек.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, сколько дней будем отдыхать на День Независимости-2020.