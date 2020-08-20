Белорусская оппозиция не против, чтобы действующий президент республики Александр Лукашенко принял участие в новых выборах главы государства, на проведении которых настаивает ее штаб.

Об этом заявила член Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова, сообщает Tut.by.

Так, по ее словам, полномочия Лукашенко истекают 5 ноября 2020 года. После этого оппозициях хочет провести новые президентские выборы - такие, которые будут соответствовать международным стандартам и на которых смогут находится заграничные наблюдатели. При этом штаб хочет полного обновления состава Центральной избирательной комиссии и замены ее главы.

При этом в оппозиции не видят препятствий для участия Александра Лукашенко в повторных выборах.

"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет", - сказала Колесникова.

Напомним, Лукашенко обвинил Координационный совет оппозиции Беларуси в попытке захвата власти.

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