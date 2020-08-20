Ежегодно приезжающие в Умань на праздник Рош ха-Шана (еврейский Новый год, 18-20 сентября) хасиды оставляют в Украине довольно крупные суммы денег. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Фонда имени Раби Нахмана Натан Бен-Нун.

"Каждый хасид, который направляется в Умань на Рош ха-Шана, заказывает билет на самолет - это 800 долларов, плюс такси из Киева в Умань - 150 долларов. По приезду он покупает SIM-карту, платит за связь украинскому мобильному оператору. Цены за кровать (койку) - от 300 до 2000 грн", - говорит Натан Бен-Нун.

По его словам, хасиды в Умани буквально опустошают полки магазинов, делая кассу местным торговым предприятиям.

"А в субботу, в которую мы пьем, мы ничего не оставляем в магазинах, все что можно, мы скупаем. После нас на полках не остается ничего. Фактически хасиды покупают в Украине все, кроме мяса и молока, нам это запрещено", - объясняет президент Фонда.

По его данным, в один из годов празднования Рош ха-Шана в Умань приехало рекордное число хасидов - 85 тысяч.

"Каждую неделю из Израиля в Киев летают 12 рейсов, около 1500 гостей прибывают каждую неделю. И многие из Умани путешествуют и по другим городам Украины, тратят деньги там. С такими деньгами Украина должна помогать Израилю", - заявил Натан Бен-Нун.

Юрист Фонда имени Раби Нахмана Ирина Рыбницкая прокомментировала идею мэра Умани о проведении празднования Раш ха-Шана в онлайн-формате.

"Особенности религии предполагают именно приезд в Умань, цель - посетить могилу. Формат онлайн не соответствует цели мероприятия. Возможно, те, кто не смогут приехать или послушаются призыва украинских властей не приезжать в этом году, будут смотреть онлайн-трансляцию. Но даже сейчас все приезжающие соблюдают все карантинные ограничения: либо приезжают с готовыми тестами, либо соблюдают режим самоизоляции", - сообщила Ирина Рыбницкая, отвечая на вопрос "Страны".

По мнению юриста, приезд хасидов в Умань не ухудшит эпидемиологическую ситуацию в стране.

Напомним, ежегодно во время еврейского Нового года в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма. В этом году Умань, несмотря на эпидемию коронавируса, могут посетить до 10 000 паломников.

Мэр Умани Александр Цебрий, ранее предлагавший заблокировать въезды в город, чтобы не пустить хасидов, приезжал в Киеве под Офис президента Украины, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для предотвращения массового приезда хасидов в Умань. Он ждал президента два дня, в итоге ему удалось обсудитьсвой вопрос с чиновниками Офиса президента. По словам мэра, Кабмин на внеочередном заседании в пятницу примет решение по хасидам.