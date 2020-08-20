Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, который сегодня обсуждал с незарегистрированным оппозиционным кандидатом на выборах президента Беларуси Валерием Цепкало план помощи республике, написал заявление об отставке.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД республики сообщает РИА "Новости", в четверг, 20 августа.

"В четверг Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел", - говорится в сообщении.

Также в МИД уточнили, что глава ведомства посчитал, что "после президентских выборов самое время сменить главу польской дипломатии".

Отметим, что Яцек Чапутович возглавил министерство иностранных дел в январе 2018 года.

Напомним, второй тур выборов президента в Польше состоялся 12 июля. Действующий лидер Анджей Дуда получил большинство. За него проголосовали 51,21% избирателей. После чего Верховный суд Польши утвердил результаты состоявшихся президентских выборов, в которых победил Дуда.

Также мы писали, что 6 августа в Польше состоялась инаугурация Дуды.