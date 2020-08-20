С 1 сентября для туристов, прибывающих в Египет, в том числе - украинцев, обязательным является наличие негативного ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

Так, по словам премьер-министра Египта Мустафы Мадбули, решение ужесточить правила въезда для туристов связано с тем, что в некоторых странах растет число инфицированных.

Напомним, 14 августа Минздрав обновил список "красных" и "зеленых" стран по распространению Covid-19. Египет находится в "зеленой".

Также мы писали о том, что Грузия изменила правила въезда в период коронавирусного карантина. Сокращен срок изоляции с 14 до 12 дней всем, кто приезжает из-за границы, контактировал с больным коронавирусом и другим людям с подозрением на заболевание.