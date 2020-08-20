Вчера, 19 августа, в Анталье в ресторане во время совместного ужина был застрелен из пистолета 47-летний вор в законе Надир Салифов по кличке Лоту Гули.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах Азербайджана.

Надир Салифов был одним из влиятельных лидеров традиционной оргпреступности в странах СНГ, крышевал азербайджанских предпринимателей - так называемую овощную рыночную мафию.

Конфликтовал с украинским вором Андреем Недзельским по кличке Неделя.

По информации источников "Страны", Лоту Гули организовал избиение Недели осенью 2019-го.

Киллер убивший Лоту Гули был из ближнего окружения Салифова - это помощник Лоту Гули, отвечавший за контроль над контрабандой сигарет и алкоголя по кличке Хан.

Убийца попытался скрыться, но его уже задержала турецкая полиция.

Напомним, 7 июля СБУ задержала в Одессе во время попытки похищения человека четырех бандитов из группировки вора в законе Надира Салифова по кличке Лоту Гули.

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