С проблемой цветения реки жители Днепра сталкиваются ежегодно. Фото: Информатор

В окрестностях Днепра бурно цветет вода в одноименной реке, распространяя неприятный запах на значительную часть прибрежной территории. Зеленью покрыта практически вся поверхность воды в протоках в центральной части облцентра. Также позеленели и источают неприятный запах искусственно обустроенные затоки в парковых зонах на берегу Днепра.

С такой проблемой жители Днепра сталкиваются ежегодно. Причинами экологического бедствия на четвертой по длине реке Европы экологи называют застой воды, жару и глобальное потепление, которые создают благоприятные условия для жизни водорослей и размножения бактерий и болезнетворных организмов. Но не менее пагубно на состояние реки влияют и отходы, которые через коллекторы стекают прямо в Днепр. 

Экологи отмечают, что называть этот процесс цветением реки не совсем корректно. Скорее это массовое развитие планктонных сине-зеленых водорослей или цианобактерии.

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 Фото: Информатор

Ранее "Страна" писала о том, что остров Маврикий оказался на грани экологической катастрофы из-за разлива нефти из севшего на мель танкера.

Также мы сообщали, что экологическую инспекцию хотят сделать правоохранительным органом.

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