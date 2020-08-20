В Днепре позеленела вода, а прибрежную территорию накрыл неприятный запах. Фото
В окрестностях Днепра бурно цветет вода в одноименной реке, распространяя неприятный запах на значительную часть прибрежной территории. Зеленью покрыта практически вся поверхность воды в протоках в центральной части облцентра. Также позеленели и источают неприятный запах искусственно обустроенные затоки в парковых зонах на берегу Днепра.
С такой проблемой жители Днепра сталкиваются ежегодно. Причинами экологического бедствия на четвертой по длине реке Европы экологи называют застой воды, жару и глобальное потепление, которые создают благоприятные условия для жизни водорослей и размножения бактерий и болезнетворных организмов. Но не менее пагубно на состояние реки влияют и отходы, которые через коллекторы стекают прямо в Днепр.
Экологи отмечают, что называть этот процесс цветением реки не совсем корректно. Скорее это массовое развитие планктонных сине-зеленых водорослей или цианобактерии.
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