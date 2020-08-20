В Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились более 2 000 человек, что является новым антирекордом по числу новых случаев болезни. В связи с этим, чтобы не допустить распространения Covid-19, на матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", не допустят зрителей. Также пройдут и первые туры Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Об этом со ссылкой на телеканал Футбол сообщает UA-Футбол.

Причина не допуска болельщиков на трибуны - ухудшение ситуации с пандемией коронавируса в стране.

Напомним, в середине марта на территории Украины отменили все футбольные матчи. После чего возобновили, но футболисты играли без зрителей.

Ранее Минздравом было принято решение допустить болельщиков на матчи плей-офф УПЛ за Лигу Европы. Трибуны разрешалось заполнить на 25%. Также президент УЕФА Андрей Павелко заявлял, что в случае успешного проведения этих матчей и нормальной эпидемиологической ситуации в дальнейшем допустимую заполняемость могут увеличить до 50%.

Первый тур нового сезона УПЛ пройдет на этих выходных, а матч за Суперкубок Украины - 25 августа. Трансляцию поединка обеспечат официальные вещатели Суперкубка ТРК "Украина" и ТК "Футбол" 1/2/3.