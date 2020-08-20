Министр финансов Сергей Марченко, который инициировал увольнение Муратова и назначение Павловского и.о. главы Гостаможенной службы Украины, пояснил, с чем связана это кадровое решение. По его словам, причиной стало промедление реформирования ведомства.

Об этом Марченко заявил в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Причина этого кадрового решения в том, что реформа таможни должна двигаться дальше, она не ограничивается только выполнением плановых показателей наполнения бюджета", - сказал Марченко.

По его данным, с июня таможня начала выполнять план по поступлениях в госбюджет, догоняя отставание в начале года. Также было повышено качество администрирования таможенных платежей в бюджет, усилена управленческая вертикаль Гостаможслужбы, проведены определенные кадровые ротации и так далее. Однако таможня, по словам Марченко, нуждается в глубоких изменениях.

Основная задача таможни и оценка ее работы, по словам министра, - минимазиция коррупции, сокращение влияния человеческого фактора, полная автоматизация ее сервисов.

"К сожалению, в последнее время участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по дальнейшему воплощению плана действий по реформированию таможни. В нынешний сложный период это недопустимо. В частности, имело место постоянное промедление в вопросе подготовки и перехода Гостаможслужбы к функционированию по модели единого юридического лица, являющегося ключевым направлением реформы до конца этого года. Кроме того, мы все чаще слышали от бизнеса об отсутствии какой-либо реакции со стороны Гостаможслужбы на те проблемы, с которыми бизнес ежедневно сталкивается на таможне. Именно поэтому было принято решение осуществить кадровую ротацию", - сказал министр.

Напомним, в мае суд открыл дело по иску Нефедова о восстановлении его во главе украинской таможни.

Также мы писали, что экс-главе таможни Нефедову предложили три новые госдолжности, а он просит совета в соцсетях, соглашаться ли ему.