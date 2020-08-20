После того, как вчера, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой в Запорожской области, сегодня он прибыл в Херсонскую область.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в своем Telegram-канале.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область", - говорится в сообщении.

В планах президента сегодня ознакомиться с ходом строительства инфраструктурных и социальных объектов в области, сооружаемых в рамках Национальной программы "Большое строительство". Также Зеленский поучаствует в презентации Стратегии развития Херсонской области.

Кроме того ожидается, что глава государства посетит местные предприятия, осмотрит их производственные мощности и пообщается с коллективами.

Напомним, вчера, во время визита в Запорожскую область президент заявил, что в Украине введут автоматизированную систему проверки фиксации грузов для борьбы с перегруженными фурами.

Кроме того, там он встретил лидера "Ляписа" Михалка и сфотографировался с его диском.