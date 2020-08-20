На территории Беларуси в приграничных районах с Украиной не наблюдается движения военной техники. А на самой украино-белорусской границе, которую ежедневно пересекают порядка 4 000 человек, не фиксировали нестандартных ситуаций или провокаций. При этом украинские пограничники переведены на усиленный вариант несения службы.

Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

"Мы не наблюдаем движения военной техники на территории Беларуси вблизи нашей границы. Со своей стороны Государственная пограничная служба обеспечивает надлежащую охрану этого участка. Наши подразделения находятся на усиленном варианте (несения службы - Ред.)", - сказал Демченко.

По его словам, украинской стороной привлечено "достаточное количество пограничных нарядов, сил и средств для того, чтобы обеспечить надлежащую, надежную оборону" украино-белорусского участка границы.

"На данный момент никаких нестандартных ситуаций или любых провокаций мы не фиксируем", - сообщил Демченко и уточнил, что сейчас на границе с Беларусью работает 7 пунктов пропуска. Остальные пока закрыты по решению правительства еще с началом введения карантинных мероприятий.

"Ежесуточно средний пассажиропоток через украинско-белорусскую границу как на въезд, так и на выезд составляет около 4 000 человек", - добавил Демченко.

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