Незарегистрированный оппозиционный кандидат на выборах президента Беларуси Валерий Цепкало, который сейчас находится в Польше, встретился с главой МИД страны и обсудил с ним план помощи республике.

Об этом Цепкало сообщил в Facebook.

"Глава польской дипломатии Яцек Чапутович отметил, что вид столицы Беларуси и многих других городов, где тысячи людей протестуют против фальсификации результатов выборов, показывает, что наш народ полон решимости и желает добиться мирных перемен", - сказал Валерий Цепкало.

Он рассказал, что поблагодарил Польшу за поддержку протестующих, независимых СМИ и готовность оказать поддержку пострадавшим.

"В дополнение к существующей поддержке в этом отношении, новые рамки помощи будут изложены в "Плане солидарности с Беларусью", о котором недавно объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий", - сообщил Цепкало.

По его словам, также он обсуждал с главой польского МИД создание польско-американского фонда "для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Беларуси", в том числе бастующих.

Напомним, несостоявшийся соперник Лукашенко Цепкало ранее сообщал, что намерен переехать из Украины в Польшу.

Также мы писали, что белорусского оппозиционера Цепкало "прессанули" в Киеве за войну на Донбассе.