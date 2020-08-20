Сегодня количество заболевших коронавирусом в Украине впервые превысило две тысячи человек. Установив к тому же новый антирекорд - как и вчера.

К тому же сегодня зафиксировали максимальное количество смертей - 40.

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Черновицкой (189), Львовской (183), Ивано-Франковской областях (168).

То есть два дня идет существенный прирост заболеваемости. Разбирались, в чем дело.

Тесты или рост?

Как уже рассказывала "Страна", в Украине статистика искажается тем, что изначально делалось очень мало ПЦР-тестов. Но постепенно их число росло. Соответственно, увеличивалось и число заболевших - делаешь больше тестов, больше выявляешь больных.

Однако в данном случае мы имеем дело с тем, что число заболевших растет объективно. Это видно по соотношению сделанных тестов к выявленным случаям.

Если в июне выявляемость коронавируса в Украине составляла 5-6%, то в июле она подросла в среднем до 7%. А уже в августе подошла к 9% и дальше только увеличивалась.

Десять дней назад - с 11 по 15 августа - выявляемость колебалась с 7 до 9%. А вот с 16 по 20 августа она выросла до 10-13%.

Если брать день последнего антирекорда, то было действительно много тестов - 21 698 - но и выявили почти 10% заболевших.

Есть и более показательная динамика. Так, 10 и 17 августа сделали по 10 тысяч тестов. Но в первом случае выявили 9,9%, а во втором - 13,6%.

То есть заболеваемость объективно возросла.

На то, что дело не в тестах, указывает и количество смертей. Их за вчерашний день произошло 40 - что также антирекорд. До этого максимум был 7 августа - 33 умерших.

Дата Новых случаев Смертей ПЦР-тестов 20 августа 2 134 40 21 698 (9,8%) 19 августа 1 967 28 19 591 (10%) 18 августа 1 616 27 15 120 (10,6) 17 августа 1 464 19 10 700 (13,6%) 16 августа 1 637 26 15 768 (10,3%) 15 августа 1 847 33 20 979 (8,8%) 14 августа 1 732 19 18 917 (9,1%) 13 августа 1 592 22 18 984 (8,3%) 12 августа 1 433 19 19 380 (7,3%) 11 августа 1 158 29 16 127 (7,1%) 10 августа 1 008 25 10 083 (9,9%)

Украина и другие страны

Украина в августе стабильно держится на четвертом месте в Европе по приросту коронавируса. Нынешние рекордные сутки вряд ли станут исключением - на третьем и втором местах страны, где ежедневная заболеваемость выше трех тысяч человек.

Это Испания и Франция. Правда, и тестов там делают гораздо больше: 170 тысяч на миллион человек в Испании и почти сто тысяч - во Франции.

В Украине этот показатель только недавно возрос до 30 тысяч на миллион жителей страны. То есть втрое меньше, чем у французов и в пять с половиной раз - чем у испанцев.

По новым заболевшим же мы "отстаем" от указанных стран только на 50%.

Легко предположить, что если бы тестов было сопоставимое количество, то и по заболевшим Украина бы скорее всего обогнала даже Россию с ее ежедневным приростом в 4-5 тысяч инфицированных. И вышла бы на первое место в Европе.

Напомним, что по приросту ковид на душу населения мы обогнали РФ еще неделю назад. Тогда у нас был 41 заболевший на миллион, а в России - 34.

Сейчас этот разрыв еще увеличился. У России, согласно последним данным - 33 заболевших на миллион, в Украине - уже 56. Если тенденция продолжится, то разница скоро станет двойной.

Но это если опираться на украинскую статистику, которая, повторимся, некорректная из-за малого числа тестов.

В России из делают 229 тысяч на миллион человек. То есть в 7-8 раз больше, чем в Украине. Если наша страна нарастит число исследований до того же уровня, мы, как уже говорилось, получим огромный всплеск ковид и в разы превзойдем северного соседа.

Что с этим делать?

Недавно "Страна" рассказывала о том, что в последнее время рекомендует Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ надеется, что мир сможет удержаться от возобновления тотального карантина. Вместо этого предлагаются следующие меры:

отслеживание контактов,

широкомасштабное тестирование,

оснащение медицинских учреждений,

физическое дистанцирование и ношение масок.

То есть меры, о которых украинский Минздрав говорит как о приоритетных - ношение масок и дистанция - стоят по версии ВОЗ на последнем месте.

Мировые же эксперты считают, что главные усилия должны предпринимать власти стран, тестируя, отслеживая контакты и финансируя медицину. И это вопрос не к населению, которое в логике МОЗ выглядит главным виновником антирекордов, а к работе чиновников.

И если заболеваемость растет, то с этой работой они справляются не лучшим образом.