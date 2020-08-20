В Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса. По состоянию на утро четверга, 20 августа, в столице Covid-19 обнаружили еще у 227 человек, что на 12 больше, чем в предыдущий день.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале.

"На сегодня в столице уже 11 172 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - написал он.

Среди новых заболевших:

114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет;





104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет;





пять девочек от пяти и 16 лет;





четыре мальчика от двух до десяти лет.





а также трое медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39, в Святошинском - 37 и в Днепровском - 31.

Кличко добавил, что за прошедшие сутки выздоровело от коронавируса 101 человек. Всего болезнь преодолели 3 585 жителей Киева.

Напомним, сегодня в Украине было зафиксировано два коронавирусных антирекорда - за сутки Covid-19 подтвердился у 2 134 человек.

Кроме того в четверг зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за прошлые сутки скончались 40 пациентов с Covid-19. Это самая большая цифра с момента начала эпидемии в стране.