С начала пандемии коронавируса 3 585 жителей столицы преодолели болезнь. Фото: "Страна"

В Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса. По состоянию на утро четверга, 20 августа, в столице Covid-19 обнаружили еще у 227 человек, что на 12 больше, чем в предыдущий день.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале.

"На сегодня в столице уже 11 172 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - написал он.

Среди новых заболевших:

  • 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет;

  • 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет;

  • пять девочек от пяти и 16 лет;

  • четыре мальчика от двух до десяти лет.

  • а также трое медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39, в Святошинском - 37 и в Днепровском - 31.

Кличко добавил, что за прошедшие сутки выздоровело от коронавируса 101 человек. Всего болезнь преодолели 3 585 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве выявили у 227 человек 20 августа. Инфографика: Telegram-канал/ Виталий Кличко

Коронавирус в Киеве выявили у 227 человек 20 августа. Скриншот: Telegram-канал/ Виталий Кличко

Напомним, сегодня в Украине было зафиксировано два коронавирусных антирекорда - за сутки Covid-19 подтвердился у 2 134 человек.

Кроме того в четверг зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за прошлые сутки скончались 40 пациентов с Covid-19. Это самая большая цифра с момента начала эпидемии в стране. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.