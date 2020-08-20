Навальный находится в тяжелом состоянии в омской больнице. Фото: Facebook/ Алексей Навальный

Врачи омской больницы, где в тяжелом состоянии находится российский оппозиционер Алексей Навальный, не сообщают диагноз. Это, по мнению пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, подтверждает факт отравления. 

Об этом она сообщила в Twitter.

"Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно", - написала Ярмыш.

Также она сообщила, что в реанимации много полицейских, которые пытаются взять у врача объяснение.

"Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что "некоторые вещи конфиденциальны" и увел полицейских в другую комнату", - сообщила пресс-секретарь Навального.

Позже последовало официальное выступление замглавврача больницы перед журналистами.

"Сказано то же самое: стабильно тяжелое состояние, кома, ИВЛ. О диагнозе не говорит, есть ли угроза жизни - тоже не говорит", - сообщила Кира Ярмыш. 

Кира Ярмыш - об отравлении Навального. Скриншот Твиттера

В омском минздраве заявляют, что к лечению привлечены специалисты всех профилей, они проверяют несколько диагнозов. А в кофейне аэропорта, где мог отравиться Навальный, инициировали внутреннюю проверку.

Напомним, Алексей Навальный потерял сознание в самолете Томск-Москва, самолет совершил вынужденную посадку в Омске, где его доставили в больницу.

Также мы писали, что пресс-секретарь Навального заявила, что его отравили.

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