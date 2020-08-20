В Украине коронавирусом заразились уже более 10 000 медиков и 7 600 детей - Степанов
В Украине, где за сутки впервые выявили более 2 000 новых случаев коронавируса, Covid-19 обнаружили уже у 10 083 медицинских работников.
Об этом в ходе онлайн-брифинга 20 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Всего за все время эпидемии в Украине заболели 98 537 человек, из них 7 602 ребенка, а также 10 083 медицинских работника. При этом, в общем выздоровел 50 441 пациент, а летальных случаев 2 184", - сказал Степанов.
Напомним, в Украине установлен антирекорд по числу смертей пациентов с коронавирусом: за минувшие сутки умерли 40 человек.
Также мы писали, что, по данным ВОЗ, люди от 20 до 40 лет стали главными разносчиками коронавируса для пожилых.
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