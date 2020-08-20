Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о том, что помешала Службе безопасности Украины (СБУ) похитить в России одного из "лидеров народного ополчения Донбасса" и вывезти его в Украину.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ сообщает РИА "Новости".

Как утверждают в ФСБ России, похищение "одного из лидеров ополчения Донбасса" готовил сотрудник СБУ по фамилии Байдала, якобы причастный к убийству "главы ДНР" Александра Захарченко. За 200 000 долларов он нанял группу бандитов из России. Они заманили потерпевшего в автомобиль и ударили электрошокером, но тот смог вырваться.

В настоящее время семеро похитителей задержаны и помещены под арест.

По данным ФСБ эта группа по заказу украинских спецслужб готовила и другие похищения на территории России.

Также ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых.

Напомним, ранее мы сообщали, что ФСБ России задержала в Крыму моряка ЧФ по подозрению в шпионаже на Украину.

Также писали, что ФСБ заявляла о задержании в Крыму "украинских разведчиков", которые готовили терракт.