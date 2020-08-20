В Германии Федеральная ассоциация воздушного транспорта (BDL) предлагает создать ограниченные воздушные коридоры между основными транспортно-пересадочными узлами в США и Европе, чтобы возобновить трансатлантические авиаперелеты.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, пилотные проекты соединят аэропорты в Чикаго, Бостоне, Лос-Анджелесе и прилегающем к Нью-Йорку городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, с Франкфуртом-на-Майне и Мюнхеном в Германии, а также с другими крупными европейскими межконтинентальными транспортно-пересадочными узлами.

Таким образом в федерации надеются оживить рынок трансатлантических авиаперевозок, который приносит наибольший доход отрасли, и помочь крупным европейским авиаперевозчикам, таким как Deutsche Lufthansa AG и IAG SA, восстановиться после пандемии.

Перед полетами пассажиры должны будут предоставлять отрицательный тест на Covid-19. По словам руководителей BDL Маттиаса фон Рандова и Питера Гербера, тестирование на коронавирусную инфекцию уже проводится в Бостоне и двух немецких аэропортах, и оно может быть в короткие сроки запущено и в других местах.

Lufthansa, IAG и Air France-KLM имеют коммерческие партнерские отношения с крупнейшими авиакомпаниями США. Однако для реализации предложенного BDL плана власти стран должны согласовать вопрос о том, какой вид тестирования будет принят.

Напомним, Украина и Италия сняли все ограничения на перелеты между собой.

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