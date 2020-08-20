В Украине, где впервые за сутки число новых случаев коронавируса превысило 2 000 человек, установлен антирекорд и по количеству смертей пациентов с Covid-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 20 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, по данным главы Минздрава, за прошлые сутки скончались 40 пациентов с коронавирусом. Это самая большая цифра с момента начала эпидемии в стране.

Напомним, ранее в Офисе президента уже сообщали о подобном сценарии. Тогда речь шла о том, что если число новых случаев коронавируса, которое фиксируется в Украине в течение суток, превысит 2 тысячи, то количество смертей от Covid-19 возрастет до 40-50 ежедневно.

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