Сегодня, 20 августа, канцлер Германии Ангела Меркель отправится во Францию ​​по приглашению президента Эммануэля Макрона. На встрече они обсудят протесты после президентских выборов в Беларуси, ситуацию в Ливане, пандемию Covid-19, военный мятеж в Мали и напряженность в отношениях между Грецией и Турцией.

Об этом сообщает ЕП.

Во второй половине дня она встретится с президентом Франции в его летней резиденции Форт Брегансон вблизи Тулона. "Канцлер и президент Макрон обсудят европейские и международные вопросы в частности", - говорится в сообщении немецкого правительства.

"Этот визит является свидетельством исключительного уровня франко-германского взаимодействия на двустороннем, европейском и международном уровнях", - сказал представитель администрации президента Франции.

Напомним, вчера, 19 августа, Меркель и Макрон приняли участие в экстренном саммите лидеров Евросоюза в отношении Беларуси. На нем лидеры стран ЕС договорились о санкциях, а также объявили, что не признают результаты выборов в Беларуси.